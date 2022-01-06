كورونا عالميًا: الإصابات 297.8 مليون .. وجرعات اللقاحات 9.3 مليار

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 297.8 مليون إصابة حتى صباح اليوم الخميس، بينما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 3ر9 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 297 مليونا و848 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و465 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و304 ملايين جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.