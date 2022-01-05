التحالف: مقتل 260 حوثيًا وتدمير 46 آلية عسكرية في مأرب وشبوة

05:37 م الأربعاء 05 يناير 2022
التحالف: مقتل 260 حوثيًا وتدمير 46 آلية عسكرية في مأرب وشبوة

تحالف دعم الشرعية

السعودية - (أ ش أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (بقيادة المملكة العربية السعودية)، مقتل أكثر من 260 إرهابيًا وتدمير 46 آلية عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية في مأرب وشبوة.

وأوضح التحالف في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ 49 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وشبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأن قوات التحالف نفذت في شبوة 37 عملية استهداف ضد الحوثيين، أسفرت عن تدمير 23 آلية عسكرية، ومنصة إطلاق صواريخ، وقضت على أكثر من 190 إرهـابيًا.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 12 عملية استهداف في مأرب أسفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 70 عنصرًا إرهـابيًا.

هذا المحتوى من

Asha
تحالف دعم الشرعية اليمن hgp eddk الحوثيين مأرب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
769

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

821

متعافون اليوم

388651

إجمالي الإصابات

21836

إجمالي الوفيات

323001

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا