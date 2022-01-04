الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في شبوة

صنعاء - (د ب أ):

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين في محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قوات ألوية العمالقة بمساندة مقاتلات التحالف الداعم للشرعية، تمكنت من تحرير منطقة النقوب والنويديرية ومفرق الحمى، وصولاً إلى تحرير مفرق السعدي، غربي شبوة.

وأكد المركز سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش وبغارات لطيران التحالف، إضافة إلى خسائر أخرى كبيرة في العتاد.

وأشار إلى أن قوات الجيش وألوية العمالقة باتت تحاصر المليشيا الحوثية في منطقتي السليم والعلم والتي بدأت مجاميع منها بالفرار باتجاه مديريتي بيحان وحريب.

وفي محافظة مأرب، شرقي البلاد، أفاد المركز باعطاب دورية حوثية بقصف مدفعي للجيش في جبهة الكسارة غربي مأرب، ما أسفر عن سقوط من كانوا على متنه بين قتيل وجريح.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتشهد جبهات مختلفة في محافظات شبوة ومأرب، معارك عنيفة بين القوات الحكومية، ومسلحي الحوثيين، اثر تصعيد الاخيرين في محاولة منهم للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط ومقر الجيش الحكومي.