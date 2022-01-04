سكن لكل المصريين 2.. آخر مهلة لاستيفاء المستندات

08:27 م الثلاثاء 04 يناير 2022
سكن لكل المصريين 2.. آخر مهلة لاستيفاء المستندات

سكن لكل المصريين 2

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموعد الآخير لتلقي طلبات التظلم لشقق الإسكان المتوسط والتي سيتم تسليمها بعد 3 سنوات.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي، بدء التعامل على ملفات الحاجزين بشقق سكن لكل المصريين 2 والتي تم التقديم لها يوم الأحد 8 أغسطس الماضي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة، بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وأكد الصندوق أن الخميس المقبل 6 يناير هو الموعد الأخير لتلقى طلبات التظلم على نتيجة الفرز، حيث يتم تقديم التظلمات إلكترونيا.

المرفوضين في شقق سكن لكل المصريين 2:

ويمكن للمتقدمين ممن لم تنطبق عليهم الشروط تقديم طلب تظلم على النتيجة من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

ولتقديم الطلب يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز، ثم استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم، ويضغط على كلمة تقديم طلب تظلم، وبعد ذلك يدرس الصندوق التظلم ويراجع المستندات والبيانات المطلوبة ويتم إعلان النتيجة مرة آخرى.

أما المقبولين بمشروع سكن لكل المصريين (2)، للوحدات السكنية الجاري تسليمها بعد 3 سنوات معرفة نتيجة الفرز من خلال الرابط التالي: https://cservices.shmff.gov.eg/complaints، حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية خلال شهر يناير الجاري، وبفترة سماح شهر من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة التأخر عن سداد أي دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة فسيتم احتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5 % من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

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