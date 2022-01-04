محامو الأمير البريطاني أندرو يسعون لإبطال دعوى الاعتداء الجنسي المقامة ضده

لندن - (بي بي سي)



يسعى محامو الأمير أندرو الابن، نجل ملكة بريطانيا، لإبطال الدعوى المدنية المرفوعة ضد الأمير في نيويورك تتهمه بالاعتداء الجنسي.

وتلاحق الأمير أندرو دعوى في نيويورك رفعتها ضده فيرجينيا روبرتس جوفري، التي تزعم أنها أُجبرت على ممارسة الجنس معه عندما كانت في سن المراهقة، وأن اثنين من أصدقائه في ذلك الحين، جيفري إبستين وغيلين ماكسويل، قد قاما بالإتجار بها وعملا على أن تنخرط في أعمال جنسية كان الأمير طرفا بها.

وادعت جوفري أن دوق يورك كان على علم بأنها كانت دون السن القانونية لكن الأمير أندرو ينفي مزاعمها باستمرار.

وقد أدين كل من أبستين بالإضافة إلى ماكسويل بارتكاب جرائم جنسية وانتحر بعدها رجل الأعمال إبستين فى سجنه عام 2019.

ويقول محامو الأمير إنه لا يحق لجوفري مقاضاته بعد أن وافقت على تسوية توصلت لها مع إبستين اشتملت على إبراء هذا الأخير وسيدة الأعمال البريطانية ماكسويل من القضايا المنسوبة لهما.

لكن يدفع فريقها القانوني بأن سياق هذة التسوية غير ذي صلة بالقضية، ولا تفسد الدعوى المرفوعة ضد الأمير ولا تقلل من الضرر التي تعرضت له موكلتهم.

وفي كلتا الحالتين، وحتى إن نجح فريقه في إخراجه من مأزقه، فإن المراقبين لا يرون فرصة حقيقية يمكن للأمير أندرو من ورائها أن يستعيد سمعته بشكل كامل حتى لو تم دحض الدعوى قانونيا وفاز بها من الناحية الشكلية والنظرية.