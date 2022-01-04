التحالف: عمليات القرصنة والسطو من أي ميناء ستجعله هدفا مشروعا

06:48 م الثلاثاء 04 يناير 2022
التحالف: عمليات القرصنة والسطو من أي ميناء ستجعله هدفا مشروعا

طائرات التحالف العربي

الرياض - أ ش أ

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح من أي ميناء سيجعله هدفًا عسكريًا مشروعًا.

وذكر التحالف العربي - في بيان مقتضب أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - "على المليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة "روابي" من ميناء الصليف" .. مشددا على أن عملية القرصنة للسفينة تعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي.

وكان التحالف العربي في اليمن قد أعلن - في وقت سابق - قيام مليشيات الحوثي بعملية اختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن "روابي" التي ترفع العلم الإماراتي، قبالة محافظة الحديدة، مشيرا إلى أن السفينة تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى، وأن عملية القرصنة تعد تهديدًا حقيقيًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في باب المندب.

هذا المحتوى من

Asha
التحالف العربي اليمن السعودية عمليات القرصنة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
723

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

612

متعافون اليوم

387882

إجمالي الإصابات

21817

إجمالي الوفيات

322180

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مصادر بمطار القاهرة تكشف سبب منع توفيق عكاشة من السفر للإمارات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا