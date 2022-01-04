تحسن في حالة رئيس البرازيل بعد نقله للمستشفى

11:38 ص الثلاثاء 04 يناير 2022
تحسن في حالة رئيس البرازيل بعد نقله للمستشفى

جايير بولسونارو

برازيليا- (د ب أ):

أعلنت الحكومة في البرازيل تحسن حالة الرئيس جايير بولسونارو بعدما تم نقله أمس إلى مستشفى للاشتباه في إصابته بانسداد معوي.

ونقلت الحكومة عن مصادر طبية أن حالة الرئيس شهدت تحسنا بعد تثبيت أنبوب أنفي، مضيفة أنه لا يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ولا من آلام في البطن، وتمكن من السير قليلا في أروقة المستشفى.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان بحاجة إلى المزيد من العلاج.

وكان بولسونارو أُدخل إلى مستشفى في يوليو الماضي بسبب انسداد معوي أيضا.

وتعرض بولسونارو لحادثة طعن خلال حملته الانتخابية عام 2018، ومنذ ذلك الحين خضع لسلسلة من الجراحات في منطقة البطن.

جايير بولسونارو برازيليا انسداد معوي

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