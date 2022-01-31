بوتين وماكرون يبحثان هاتفيًا الوضع حول أوكرانيا

موسكو - (أ ش أ):

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الإثنين، الوضع حول أوكرانيا، والمسائل المتعلقة بتوفير ضمانات أمنية طويلة الأجل ومضمونة قانونًا لروسيا.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء- أنه تم الاتفاق على استمرار التواصل هاتفيًا، كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية عقد لقاء شخصي بين رئيسي روسيا وفرنسا.