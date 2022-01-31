السعودية تعلق على القصف الصاروخي الحوثي للمناطق المدينة بالإمارات

08:10 م الإثنين 31 يناير 2022
السعودية تعلق على القصف الصاروخي الحوثي للمناطق المدينة بالإمارات

وزارة الخارجية السعودية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرياض - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية السعودية واستنكرت بشدة محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - تأكيد المملكة وقوفها التام مع الإمارات تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، مشددة على استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وجددت تضامن المملكة العربية السعودية الكامل مع دولة الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية السعودية الرياض السعودية الإمارات مليشيا الحوثي الإرهابية

الخبر التالى:

إستونيا تطالب الأوروبيين باستخدام استراتيجية العقوبات ضد روسيا حال غزوها أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2210

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1974

متعافون اليوم

423688

إجمالي الإصابات

22604

إجمالي الوفيات

356274

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. وفاة اللواء محمد عبدالسلام المحجوب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا