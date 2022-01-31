السعودية تعلق على القصف الصاروخي الحوثي للمناطق المدينة بالإمارات

الرياض - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية السعودية واستنكرت بشدة محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - تأكيد المملكة وقوفها التام مع الإمارات تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، مشددة على استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وجددت تضامن المملكة العربية السعودية الكامل مع دولة الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.