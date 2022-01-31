بمبادرة رئاسية.. أنقرة تضيء برج أتاكولي في ذكرى ضحايا المحرقة اليهودية

04:28 م الإثنين 31 يناير 2022
بمبادرة رئاسية.. أنقرة تضيء برج أتاكولي في ذكرى ضحايا المحرقة اليهودية

أنقرة تضيء برج أتاكولي

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وكالات:

أحيت العاصمة التركية أنقرة ذكرى ضحايا الهولوكوست مساء الخميس الماضي عبر إضاءة برج أتاكولي الشهير وسط المدينة.

وكُتب على البرج عبارة "نحن نتذكر" باللغتين التركية والانجليزية، وذلك في إطار فعالية في ذكرى المحرقة اليهودية نظمتها رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ووزارة الخارجية.

ويأتي ذلك في سياق مبادرات تركية متلاحقة تهدف إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل كان آخرها إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان عن زيارة مرتقبة للرئيس الإسرائيلي إلى تركيا.

أنقرة برج أتاكولي ذكرى ضحايا المحرقة اليهودية ضحايا الهولوكوست

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