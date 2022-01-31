إعادة فتح استاد أوليمبي الكاميروني بعد حادث التدافع المميت

02:36 ص الإثنين 31 يناير 2022
إعادة فتح استاد أوليمبي الكاميروني بعد حادث التدافع المميت

كاف

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برلين- (د ب أ):

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة فتح استاد أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك بعد حادث التدافع الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين، وذلك لإقامة مباريات كأس الأمم الأفريقية عليه.

ويعني هذا أن مباراة الدور نصف النهائي المقررة بين الكاميرون -الدولة المضيفة- ومصر يوم الخميس المقبل والمباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل يمكن أن تقام في الاستاد، والذي بني خصيصا من أجل البطولة وتكلف 300 مليون دولار.

وتدافع العديد من الأشخاص يوم الإثنين الماضي خارج الاستاد قبل مباراة دور الـ16 بين الكاميرون وجزر القمر. وقال "كاف" إنه تم إعداد تقرير عن الظروف المحيطة بالمأساة.

وقالت الحكومة إن العديد من المشجعين الذين لم يحصلوا على تذاكر لحضور المباراة تسببوا في حالة تدافع جماعي. وأضافت أنهم وصلوا متأخرين إلى الاستاد لتجنب إجراءات الكشف عن التذاكر وفحوصات فيروس كورونا. ومع ذلك، كانت هناك اتهامات خطيرة موجهة ضد قوات الأمن.

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