تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الد

عواصم عربية - (أ ش أ):

سجلت عدد من الدول العربية، اليوم الأحد، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 11 ألفا و833 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و209 آلاف و83 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان - شفاء 639 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و116 ألفا و37 حالة، فيما تم تسجيل 19 وفاة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 13 ألفا و193 وفاة.

وأشار البيان إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4 ملايين و576 ألفا و376 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و211 ألفا و516 شخصا.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجييل 2255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و131 ألفا و395 إصابة.

وأفادت "الصحة" المغربية اليوم بشفاء 5 آلاف و224 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و69 ألفا و423 شخصا، بالإضافة إلى تسجيل 34 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و362 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن 4 ملايين و376 ألفا و913 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و73 ألفا و779 شخصا، مقابل 24 مليونا و654 ألفا و749 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1464 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و11 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 965 مريضا للشفاء.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 5 آلاف و592 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 539 ألفا و654 حالة.

وأوضحت الصحة - في بيان - أنه تم تسجيل 5 آلاف و236 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 486 ألفا و373 حالة، مشيرة إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.1%، بالإضافة لتسجيل حالتي وفاة ليكون إجمالي عدد الوفيات 2496 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 7 آلاف و105 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 914 ألفا و929 حالة، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية - في بيان مساء اليوم - أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 69 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و403 حالة شفاء، ووفاة 4 مصابين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 58 ألفا و198 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 54 ألفا و486 حالة، وإجمالي حالات الوفاة إلى 953 حالة.