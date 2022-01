"جيتس وروتشيلد مطلوبان للعدالة".. ما قصة "حافلة المشاهير" بتظاهرات واشنطن (فيديو)

وكالات:

خرج آلاف المتظاهرين من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بعض أكبر الأسماء في حركة مناهضة التطعيم، إلى العاصمة يوم الأحد الماضي، في مسيرة ضد تفويضات اللقاح ضد كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته "واشنطن بوست".

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه بعد مرور عامين تقريبًا على انتشار وباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 860 ألف أمريكي، كان التجمع لعدد كبير من الأميركيين، غير مرتدين "الكمامات" للاحتجاج ضد التطعيم الإجباري.

وبرزت خلال الاحتجاجات، حافلة تسير وسط التظاهرات مكتوب عليها "مطلوب للعدالة"، وأسفلها صور لعلماء ومشاهير، بينهم بيل جيتس، وأنتوني فاوتشي، وروتشيلد.

In protest of COVID restrictions, a “WANTED” bus is circling Washington, D.C. “looking” for Fauci, Bill Gates, Rothschild, Klaus Schwab, the CDC, and Big Pharma. pic.twitter.com/RYoOGLQUgN