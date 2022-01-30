عمرها عامان.. وفاة رضيعة في إيطاليا إثر إصابتها بكورونا

وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، الأحد، وفاة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامان في مستشفى بامبينو جيسو بالعاصمة روما، إثر إصابتها بكورونا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونقلت الرضيعة إلى المستشفى على متن طائرة عسكرية منذ نحو 24 ساعة بعدما ساءت حالتها الصحية.

وقالت المستشفى في بيان: "تم استقبال المريضة فى حالة ميؤوس منها مع فشل تنفسى وضعف في الوظائف الحيوية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، توفيت الفتاة بعد ساعات قليلة من وصولها إلى المستشفى".

بدورها أعلنت الجمعية الإيطالية لطب الأطفال (SIP) عن زيادة ملحوظة فى عدد الأطفال فى المستشفى بسبب كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض أعداد الحالات الجديدة لدى جميع الفئات العمرية الأخرى. هذا وتضاعفت الإصابات بين الأطفال خلال الأسبوع الماضي بأكثر من ثلاثة أضعاف.

هذا وسجلت إيطاليا 104 آلاف و65 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 137 ألفا و147 إصابة في اليوم السابق. وسجلت البلاد 235 وفاة إضافية مقابل 377 وفاة في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 10 ملايين و821 ألفا و375 إصابة، والوفيات إلى 145 ألفا و914 وفاة.