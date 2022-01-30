إيطاليا تسجل أكثر من 104 آلاف إصابة جديدة بكورونا

10:20 م الأحد 30 يناير 2022
إيطاليا تسجل أكثر من 104 آلاف إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في إيطاليا

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روما - (د ب أ)

سجلت إيطاليا 104 آلاف و65 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 137 ألفا و147 إصابة في اليوم السابق.
كما سجلت البلاد 235 وفاة إضافية مقابل 377 وفاة في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.
ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 10 ملايين و821 ألفا و375 إصابة، والوفيات إلى 145 ألفا و914 وفاة.

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