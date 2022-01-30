مسؤولة أمريكية: روسيا لن تحشد قواتها "إذا لم يكن لديها نوايا لاستخدامها"

10:14 م الأحد 30 يناير 2022
مسؤولة أمريكية: روسيا لن تحشد قواتها "إذا لم يكن لديها نوايا لاستخدامها"

السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير

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نيويورك - (أ ش أ):

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأحد، إن روسيا لم تكن لتجمع مثل هذا الوجود العسكري الكبير على طول الحدود الأوكرانية دون نية استخدامها.

وقالت جرينفيلد في تصريح أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "رأينا كُتيب الخُداع الروسي من قبل. إنهم يستخدمون معلومات مضللة. إنهم يشجعون الأوكرانيين على عدم القلق بشأن هجوم، لكننا نعلم أن الهجوم ممكن"، وأضافت عن القوات الروسية على طول الحدود "لا يمكنك جمع 100 ألف جندي إذا لم يكن لديك نية لاستخدامهم".

وتأتي تصريحاتها في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، ففي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيرسل عددًا صغيرًا من القوات الأمريكية إلى شرق أوروبا في "المدى القريب".

وقال بايدن يوم الجمعة للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة "سأقوم بنقل القوات إلى أوروبا الشرقية في دول الناتو على المدى القريب".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا يوم الاثنين بشأن هذه القضية.

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Asha
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