كورونا بالدول العربية: ليبيا أكثر الدول تسجيلا لإصابات فيروس كورونا

عواصم عربية - (أ ش أ):

أعلنت وزارات الصحة بالدول العربية الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث تعد ليبيا أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية.

ففي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية تسجيل 5694 إصابة جديدة وتعافى 824 ووفاة 14 حالة جراء الوباء؛ ليصل إجمالي الإصابات 425 ألفا و237 إصابة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 391 ألفا و758 حالة، فيما توفي 6007 أشخاص.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5582 إصابة جديدة وتماثل 5657 شخصا للشفاء ووفاة 15 حالة، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغوا 35 ألفًا و884 شخصًا.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3669 إصابة جديدة وتعافي 4375 حالة ووفاة 3 حالات؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 683 ألفا و53 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 635 ألفا و191 حالة، وإجمالي الوفيات في المملكة 8936 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 2291 إصابة جديدة؛ ليبلغ الإجمالي 843 ألفا و30 حالة، كما تم تسجيل 1014 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي المتعافين 776 ألفا و186 حالة، كما تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2240 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 11 وفاة و8657 إصابة جديدة و1023 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 90.491.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.