انتخابات تشريعية مبكرة في البرتغال

لشبونة- (بي بي سي):

يصوت الناخبون في البرتغال في استحقاق مبكر لاختيار برلمان جديد.

ويسعى الحزبُ الاشتراكي الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته أنطونيو كوستا، الذي وصل إلى السلطة عام 2015، لتأمين أغلبية مطلقة لأول مرة منذ ست سنوات.

لكن وفي ظل ما تظهر استطلاعات الرأي من تقدمه بفارق ضئيل على اليمين ( الديمقراطيين الاجتماعيين/ يمين وسط) يتوقع أن البرتغال ربما تكون مقدمة على ذات سيناريو حكومة الأقلية الهشة من جديد أو أن يتم التغيير من اليسار إلى اليمين.

وتم رفض مشروع ميزانية الإنعاش الاقتصادي التي تقدمت بها الأقلية الاشتراكية هذا العام من قبل حلفاءها السياسيين من اتحاد اليسار الذين امتنعوا عنها، ما حمل على الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

يذكر أن هذه الانتخابات هي الثالثة التي تجرى في البرتغال في ظل تفشي وباء كوفيد-19.