تعيين أول وكيلة في وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية

الرياض- (د ب أ):

أصدر وزير الشؤون الإسلامية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز، الأحد، قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، وكيلة للتخطيط والتحول الرقمي لمدة عام كامل.

وتعتبر الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم أول وكيلة بوزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيس الوزارة في نقلة نوعية لتمكين المرأة للعمل بقطاعات الشؤون الإسلامية.

وكان آل الشيخ قد أسند في قرار سابق للدكتورة ليلى القاسم إدارة الحوكمة التي ترتبط بمكتبه،في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.