سجن سعودي ومقيم ومصادرة ملياري ريال في جريمة غسل أموال

الرياض- (د ب أ):

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، الأحد، أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة بإثبات إدانة سعودي ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال .

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن شخصين زاولا عملاً من الأعمال المصرفية بدون ترخيص وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة، مشيرة إلى أن تلك الأموال بلغت قرابة ملياري ريال، تم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن السعودي إلى عدد من الدول، لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة .