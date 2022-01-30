إصابات كورونا اليومية تقفز إلى مستوى قياسي في كوريا الجنوبية

08:46 ص الأحد 30 يناير 2022
إصابات كورونا اليومية تقفز إلى مستوى قياسي في كوريا الجنوبية

إصابات كورونا

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سول - (د ب أ):

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية سجلت رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الإنتشار المتزايد للمتحور أوميكرون.

وسجلت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية 17 ألفا و 532 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 828 ألفا و637 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وكانت السلطات الصحية في البلاد قد أعلنت يوم السبت تسجيل 17 ألفا و 542 حالة جديدة ولكنها أعادت تصحيح الرقم إلى 17 ألفا و 526 حالة .

كما سجلت البلاد 20 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 6732 وفاة.

وتراجع عدد الحالات الحرجة التي تخضع للعلاج بسبب الإصابة بكورونا إلى 277 حالة .

وحتى اليوم الاحد، تلقى 27 مليون شخص أو 53% من سكان البلاد البالغ تعدادها 52 مليون نسمة جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما بلغ عدد من تم تطعيمهم بالكامل 44 مليون شخص، أي نسبة 86 % من سكان البلاد.

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كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
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إصابات اليوم

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وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

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