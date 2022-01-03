التعاون الإسلامي تدين اختطاف الحوثيين سفينة تحمل علم الإمارات

الرياض - أ ش أ

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لعملية القرصنة والاختطاف التي اقترفتها ميليشيا الحوثي ضد سفينة مدنية تحمل علم الإمارات كانت محملة بمعدات للمستشفى السعودي الميداني.

واعتبرت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن هذا الاعتداء يعد عملاً إجراميًا من شأنه عرقلة حرية الملاحة البحرية والتجارية الذي تضمنه القوانين والمعاهدات الدولية، ويؤدي إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، مطالبة بإطلاق سراح السفينة فورًا.

كان التحالف العربي في اليمن قد أعلن - في وقت سابق اليوم - قيام مليشيات الحوثي بعملية اختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن "روابي" التي ترفع العلم الإماراتي، قبالة محافظة الحديدة.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي - في بيان - إن السفينة تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى، وإن عملية القرصنة تعد تهديدًا حقيقيًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في باب المندب.