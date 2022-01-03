العراق: إسقاط طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا
بغداد - أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بإسقاط طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي.
وقال المصدر -في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن منظومة الدفاع الجوي "سيرام" تمكنت من إسقاط طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي، فضلا عن إبعاد طائرتين خارج محيط القاعدة، دون وقوع إصابات.
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