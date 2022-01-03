مسؤول بالنواب الأمريكي: غزو روسيا المحتمل لأوكرانيا قد يأتي بنتائج عكسية على موسكو

03:39 ص الإثنين 03 يناير 2022
مسؤول بالنواب الأمريكي: غزو روسيا المحتمل لأوكرانيا قد يأتي بنتائج عكسية على موسكو

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن-(أ ش أ):

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، أمس الأحد، إنه من المرجح أن تغزو روسيا أوكرانيا، وقد تردعها فقط عقوبات هائلة.

وأضاف شيف في تصريحات أوردتها صحيفة ذا هيل الأمريكية أن الغزو قد يأتي بنتائج عكسية على موسكو، من خلال جذب المزيد من الدول إلى تحالف الناتو العسكري.

وقال "أعتقد أيضًا أن الرادع القوي هو فهم أنه إذا قاموا بغزو، فسيقترب حلف الناتو من روسيا، ولن يدفعه بعيدًا".

وأخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات خطيرة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.

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Asha
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