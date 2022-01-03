التحالف يبدأ ضربات جوية لمعسكر السوادية في صنعاء بعد انتهاء المهلة

03:34 ص الإثنين 03 يناير 2022
التحالف يبدأ ضربات جوية لمعسكر السوادية في صنعاء بعد انتهاء المهلة

أرشيفية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، الذي تقوده السعودية، بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية في صنعاء وذلك بعد إنتهاء المهلة.

وقال التحالف في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية في وقت مبكر صباح اليوم الإثنين :" بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية".

وأضاف" المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية"، مؤكدا:"اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني".

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن الأحد، أنه سيتم تدمير وتحييد مصادر التهديد في معسكر السوادية، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وطالب التحالف المدنيين في محافظة البيضاء اليمنية بإخلاء معسكر السوادية في أسرع وقت.

وقال التحالف "على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الـ 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء".

وأضاف أن الحوثيين يتحملون المسؤولية القانونية بوجود المدنيين بمعسكر السوادية بعد ذلك التوقيت.

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