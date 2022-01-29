أحزاب يمينية فى أوروبا تنتقد روسيا لدورها في الصراع الأوكراني

مدريد - (د ب أ)

ألقى قادة العديد من الأحزاب اليمينية في أوروبا خلافاتهم جانبا اليوم السبت للاتفاق على بيان مشترك ينتقد روسيا لدورها في الصراع الأوكراني.

وجاء في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع استمر يومين في مدريد إن "العمليات العسكرية الروسية على الحدود الشرقية لأوروبا أدت إلى الانجرار إلى حافة الحرب".

واستضاف المؤتمر سانتياجو أباسكال، من حزب فوكس الشعبوي اليميني الإسباني وحضره رئيسا حكومة بولندا والمجر ماتيوش مورافيتسكى وفيكتور أوربان وكذلك المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبين من بين آخرين.

وقال أباسكال: "نحن الذين ندافع عن أوروبا. ولن نسمح برفع علم المطرقة والمنجل هنا، ولا علم الهلال، ولا العلم المظلم لنخب العولمة".

وجاء الإعلان المشترك بالرغم من المواقف المتباينة لدى كثير من الأحزاب فيما يتعلق بموسكو. فعلى سبيل المثال، يعتبر أوربان حليفًا وثيقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين انتقد مورافيتسكى الرئيس الروسي مرارًا.

واتفق المشاركون على "العمل على ضمان أن تتصرف الدول الأوروبية بشكل متضامن في مواجهة تهديد العدوان الخارجي". وأعرب البيان عن القلق إزاء السياسة الخارجية لموسكو ولكن إزاء "عدم وجود موقف أوروبي مشترك" .

وجاء الاجتماع في العاصمة الإسبانية عقب حادث مماثل في وارسو في أوائل ديسمبر ضم ممثلين رفيعى المستوى من 15 حزبًا يمينيًا.

وفي ذلك المؤتمر، جرى الاتفاق على عقد اجتماعات منتظمة وتنسيق التصويت في البرلمان الأوروبي.