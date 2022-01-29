طبيب روسي يكشف عن مادة غذائية لتقوية المناعة والاستشفاء السريع من كورونا

09:10 م السبت 29 يناير 2022
طبيب روسي يكشف عن مادة غذائية لتقوية المناعة والاستشفاء السريع من كورونا

فيروس كورونا

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وكالات:

قال الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، إن التطعيم يبقى الطريقة الأفضل للحماية من الفيروس التاجي، ولكن لمحاربة العدوى، يجب تقوية جهاز المناعة بالجسم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف الطبيب: "إذا سألتم، ما الذي يجب أن أتناوله حتى لا أمرض بفيروس كورونا أو أشفى بسرعة، فستكون الإجابة: بما في ذلك المكسرات".

وأوضح الخبير أن هناك أطعمة تقلل الالتهاب في الجسم عن طريق خفض بروتين سي التفاعلي.

ووفقا له، تتصدر المكسرات هذه القائمة. وهي تساعد كذلك في تقليل الكوليسترول "الضار" وتساعد في توفير وقاية جيدة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد مياسنيكوف أن الدراسات العلمية تؤكد الخصائص المفيدة للمكسرات.

في الوقت نفسه، يظل اللقاح وحده هو الحماية الأكثر فعالية ضد فيروس كورونا.

فيروس كورونا كوفيد 19 تقوية المناعة

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