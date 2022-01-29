ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء إثيوبيا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أبوظبي - (د ب أ)

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد اليوم السبت، مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف المجالات، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

واستعرض محمد بن زايد وآبي أحمد ما وصلت إليه علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا من تقدم نوعي وفرص تنميته في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من الجوانب الحيوية، مشيرين في هذا السياق إلى أن علاقات البلدين شهدت تطورًا كبيرًا ونوعيًا خلال السنوات الماضية خاصة في مجالات الاستثمار والزراعة والتجارة وغيرها.

كما تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود السلام في القرن الإفريقي.

واطلع محمد بن زايد من آبي أحمد على آخر المستجدات على الساحة الإثيوبية متمنياً لهذا البلد وشعبه السلام والوحدة والاستقرار.

وفي هذا السياق، أكد ولي عهد أبوظبي على موقف دولة الإمارات ونهجها الثابت الداعم للسلام والاستقرار انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل للشعوب يتطلب بناء قاعدة متينة من الاستقرار والسلم والتعايش والتعاون المشترك.

وأعرب محمد بن زايد عن شكره وتقديره لموقف الحكومة الإثيوبية الذي عبرت خلاله عن إدانة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات وإعلانها التضامن مع الإمارات في مواجهتها.

وأشار ولي عهد أبوظبي إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين أمن شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر واستقرارهما من ناحية، وأمن القرن الأفريقي من ناحية أخرى، ما يستدعي موقفًا إقليميًا موحدًا وفاعلاً ضد الخطر الذي تمثله هذه الميلشيا على المنطقة.

وأعرب محمد بن زايد عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للقمة الأفريقية التي تستضيفها إثيوبيا خلال شهر فبراير المقبل نحو دعم الاستقرار والسلام والأمن والتنمية في القارة الأفريقية خاصة أن إثيوبيا تعد ركنًا أساسيًا في العمل الأفريقي المشترك، ومؤكداً أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للعلاقة مع أفريقيا على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها.

من جانبه، أعرب آبي أحمد عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات ومبادراتها التاريخية الداعمة للسلام والاستقرار في بلاده متمنيا للدولة دوام التقدم والتطور والنماء.

وأشاد رئيس وزراء إثيوبيا بنهج دولة الإمارات في علاقاتها مع الدول والتي تقوم على دبلوماسية حكيمة ومتوازنة تسعى من خلالها إلى تأصيل الاستقرار والسلام في شتى دول العالم، إضافة إلى تعاونها وتضامنها مع الدول لمواجهة التحديات المشتركة خاصة أوقات الأزمات، بجانب شراكتها ودعمها المبادرات الهادفة إلى تحقيق الازدهار والتنمية للمجتمعات.

وجدد آبي أحمد موقف إثيوبيا المتضامن مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن الهجوم الإرهابي يشكل تهديدا خطيراً للأمن والسلم الإقليميين ويقوض جهود السلام في المنطقة ومنتهكًا كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.