حزب لبناني: الرد على الرسالة الخليجية من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا

بيروت- (د ب أ):

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، السبت، أن الرد على الرسالة الخليجية من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا.

وقال جعجع عبر تويتر: "كل يوم خرق جديد للدستور والقوانين، فبدلا من أن تطرح الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، اختزل الرؤساء الثلاثة المسألة بأشخاصهم وكلفوا وزير الخارجية بإعطاء جواب لبنان الرسمي".

وأضاف: "لا شيء بالدستور اسمه الرؤساء الثلاثة، هناك رئاسة الجمهورية، مجلس النواب ومجلس الوزراء، الرد على الرسالة الخليجية هو من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا".

والسبت الماضي، أجرى وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، زيارة رسمية للبنان استمرت يومين، في إطار إجراءات لإعادة بناء الثقة مع لبنان.

وحمل الوزير الصباح 3 رسائل للمسؤولين اللبنانيين تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية وإيفاء لبنان بالتزامته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية.

وسيحمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الرد اللبناني على الرسائل التي حملها الوزير الصباح، إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت.