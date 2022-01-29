حزب لبناني: الرد على الرسالة الخليجية من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا

04:28 م السبت 29 يناير 2022
حزب لبناني: الرد على الرسالة الخليجية من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بيروت- (د ب أ):

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، السبت، أن الرد على الرسالة الخليجية من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا.

وقال جعجع عبر تويتر: "كل يوم خرق جديد للدستور والقوانين، فبدلا من أن تطرح الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، اختزل الرؤساء الثلاثة المسألة بأشخاصهم وكلفوا وزير الخارجية بإعطاء جواب لبنان الرسمي".

وأضاف: "لا شيء بالدستور اسمه الرؤساء الثلاثة، هناك رئاسة الجمهورية، مجلس النواب ومجلس الوزراء، الرد على الرسالة الخليجية هو من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا".

والسبت الماضي، أجرى وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، زيارة رسمية للبنان استمرت يومين، في إطار إجراءات لإعادة بناء الثقة مع لبنان.

وحمل الوزير الصباح 3 رسائل للمسؤولين اللبنانيين تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية وإيفاء لبنان بالتزامته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية.

وسيحمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الرد اللبناني على الرسائل التي حملها الوزير الصباح، إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت.

سمير جعجع حزب القوات اللبنانية مجلس الوزراء بيروت

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الحبس 3 سنوات لمحاميي "كريم الهواري" بقضية محاولة إتلاف كاميرات المراقبة بحادث الشيخ زايد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا