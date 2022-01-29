إثر هجوم بغداد.. الكويت تعلق رحلاتها الجوية مؤقتًا إلى العراق

11:10 ص السبت 29 يناير 2022
إثر هجوم بغداد.. الكويت تعلق رحلاتها الجوية مؤقتًا إلى العراق

هجوم بغداد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الكويت- (أ ف ب):

أعلنت الكويت، السبت، تعليق رحلاتها الجوية إلى العراق مؤقتًا عقب الهجوم الذي استهدف مطار بغداد الدولي الجمعة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية في بيان على تويتر، إن القرار جاء بناءً علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك "نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".

وفجر الجمعة تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم بستة صواريخ مسببا أضرارا مادية جسيمة طالت طائرة مدنية كانت متوقفة على مدارج المطار. وسقطت بضعة صواريخ قرب قاعدة "كامب فيكتوري" الجوية الأمريكية الواقعة في محيط المطار. وازدادت وتيرة الهجمات الصاروخية على مجمع المطار في الآونة الأخيرة، ويلقي المسؤولون الأمريكيون دائما باللائمة على فصائل شيعية عراقية موالية لإيران.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، وقعت هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة مفخخة ضد السفارة الأمريكية داخل "المنطقة الخضراء" المحصنة في بغداد، ومركز دبلوماسي أمريكي يقع ضمن مطار بغداد الدولية وقواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات التحالف الدولي المناهض للجهاديين تتواجد في العراق.

هذا المحتوى من

AFP
هجوم بغداد الكويت رحلات جوية العراق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء البرودة وتحسن الطقس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا