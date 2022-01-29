إثر هجوم بغداد.. الكويت تعلق رحلاتها الجوية مؤقتًا إلى العراق

الكويت- (أ ف ب):

أعلنت الكويت، السبت، تعليق رحلاتها الجوية إلى العراق مؤقتًا عقب الهجوم الذي استهدف مطار بغداد الدولي الجمعة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية في بيان على تويتر، إن القرار جاء بناءً علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك "نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".

وفجر الجمعة تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم بستة صواريخ مسببا أضرارا مادية جسيمة طالت طائرة مدنية كانت متوقفة على مدارج المطار. وسقطت بضعة صواريخ قرب قاعدة "كامب فيكتوري" الجوية الأمريكية الواقعة في محيط المطار. وازدادت وتيرة الهجمات الصاروخية على مجمع المطار في الآونة الأخيرة، ويلقي المسؤولون الأمريكيون دائما باللائمة على فصائل شيعية عراقية موالية لإيران.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، وقعت هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة مفخخة ضد السفارة الأمريكية داخل "المنطقة الخضراء" المحصنة في بغداد، ومركز دبلوماسي أمريكي يقع ضمن مطار بغداد الدولية وقواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات التحالف الدولي المناهض للجهاديين تتواجد في العراق.