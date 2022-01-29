بايدن يعتزم إرسال قوات قليلة إلى شرق أوروبا

(أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يعتزم إرسال عدد قليل من القوات الأمريكية إلى شرق أوروبا على المدى القريب في ظل تنامي المخاوف من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف بايدن، في تصريحات: "إنني سأحرك قوات إلى شرق أوروبا في دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال المستقبل القريب ولن يكونوا بأعداد كبيرة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" قد وضعت 8500 جندي على أعلى درجات الاستعداد؛ لإمكانية نشرهم في دول حلف "الناتو" بشرق أوروبا.

وتشير تصريحات بايدن إلى أنه على الأقل بعض هذه القوات سيتم نشرها قريبا، ومن المتوقع أن ينضم معظم هؤلاء الجنود إلى قوات الرد السريع بالناتو في شرق أوروبا.

ويرى مراقبون أن تصريحات بايدن تعد أحدث إشارة إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن الغزو الروسي أمر وارد بقوة في المستقبل القريب.

وكان مسئولون بالإدارة الأمريكية قد ذكروا، منذ أكثر من أسبوع، أن الغزو الروسي قد يكون وشيكا رغم أن المسئولين الأمريكيين لم يجزموا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير تفكيره بشأن غزو أوكرانيا.