أوكرانيا: واشنطن أطلعت كييف على ردها على المطالب الروسية قبل إرساله

ميونخ- (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن الولايات المتحدة أطلعت بلاده على ردها على المطالب الروسية وذلك قبل إرسال هذا الرد إلى موسكو.

وغرد الوزير الأوكراني عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس:"شاهدنا رد الولايات المتحدة المكتوب قبل إرساله إلى روسيا"، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني لم تكن لديه اعتراضات.

كان السفير الأمريكي في موسكو سلم الخارجية الروسية كتابا رسميا يحوي ردودا على الضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا، وناشدت الولايات المتحدة روسيا عدم نشر محتوى الخطاب.

وفي أعقاب ذلك، تعالت تكهنات في أوكرانيا حول احتمال أن تكون واشنطن قدمت تنازلات إلى موسكو على حساب كييف.

كانت روسيا وجهت مطالب من بينها تخلي حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تقوده واشنطن عن ضم الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين أوكرانيا وجورجيا، وهو المطلب الذي قوبل برفض من جانب أمريكا والناتو.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بعدم اتخاذ قرارات تتعلق بالصراع الأوكراني من دون إشراك كييف، وصرح وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أمس الأربعاء بأن ردود الحكومة الأمريكية تم إعدادها بالتنسيق الكامل مع أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين.