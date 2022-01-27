موديرنا: الأجسام المضادة لأوميكرون تتراجع بعد ستة أشهر من الجرعة المعززة

01:48 م الخميس 27 يناير 2022
موديرنا: الأجسام المضادة لأوميكرون تتراجع بعد ستة أشهر من الجرعة المعززة

شركة موديرنا الأمريكية

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بكين-(د ب أ):

ذكرت شركة موديرنا الأمريكية للأدوية في نتائج دراسة أن مستويات الأجسام المضادة ضد المتحور أوميكرون تنخفض 3ر6 مرات بعد ستة أشهر من الحصول على جرعة معززة من لقاح كورونا الذي طورته موديرنا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الدراسة التي نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن كم الأجسام المضادة لأوميكرون يبقى في هذه الحالة أعلى من المستويات المكتشفة بعد شهر من الحصول على جرعة ثانية فقط من اللقاح.

وأظهرت الدراسة أن 85% من المشاركين كانت لديهم أجسام مضادة لأوميكرون بعد مرور شهر واحد على الجرعة الثانية، بينما ظلت الأجسام المضادة موجودة لدى 55% من المشاركين بعد مرور ستة أشهر أخرى.

وظهرت لدى جميع من حصلوا على جرعة ثالثة معززة مستويات يمكن رصدها من الأجسام المضادة لأوميكرون بعد ستة أشهر من تناول هذه الجرعة المعززة.

شركة موديرنا الأمريكية بكين أوميكرون لقاح كورونا

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