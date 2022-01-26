كورونا في الدنمارك: خطط لرفع القيود في الأول من فبراير

03:50 م الأربعاء 26 يناير 2022
كورونا في الدنمارك: خطط لرفع القيود في الأول من فبراير

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وكالات:

تخطط الحكومة الدنماركية، لرفع جميع قيود فيروس كورونا في الأول من فبراير القادم، بحسب وزارة الصحة الدنماركية.

وقال وزير الصحة الدنماركية، ماغنوس هيونيك، إن الحكومة تخطط لرفع جميع قيود كوفيد في الأول من فبراير، على الرغم من تسجيل عدد قياسي بالإصابات.

وأوضح، في رسالة إلى المشرعين، يقترح فيها رفع جميع القيود المحلية: "أود أن لا يتم تصنيف Covid-19 على أنه مرض خطير على المجتمع اعتبارا من 1 فبراير".

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