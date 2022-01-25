"أكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية".. بايدن يحذر من الهجوم على أوكرانيا

11:07 م الثلاثاء 25 يناير 2022
"أكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية".. بايدن يحذر من الهجوم على أوكرانيا

جو بايدن

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واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن توغل روسيا في أوكرانيا قد يصبح "أكبر غزو" منذ الحرب العالمية الثانية نظرا للعدد الكبير من القوات المتواجدة قرب الحدود.

وذكر للصحفيين أن مثل هذا الحدث قد "يغير العالم".

وحذر بايدن من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مستمر في حشد قوات على الحدود الأوكرانية من بيلاروس".

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع أن يفرض عقوبات ضد بوتين نفسه في حالة حدود غزو، قال بايدن "نعم، أتوقع ذلك".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "لن تكون هناك أي قوات أمريكية تتحرك إلى أوكرانيا".

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