الرئيس البوروندي يؤكد تقديره الكبير للرئيس السيسي وجهوده للحفاظ على الحقوق الإفريقية

مصر - (أ ش أ)

أكد الرئيس البوروندي إيفارست ندايشيمي، اعتزازه وتقديره الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسى وجهوده المخلصة والملموسة للحفاظ على كافة الحقوق الإفريقية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس البوروندي للسفير ياسر العطوي، سفير مصر لدى بوروندي، حيث بحث اللقاء سُبُل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس البوروندي أعرب عن تقديره للرئيس السيسي لدعم سيادته المُقدر والمشهود للشعب البوروندي وخطط الدولة البوروندية الحالية للتنمية والنمو في مختلف المجالات.

واستعرض السفير المصري، خلال اللقاء، الدور المصري الهام والحيوي على صعيد القارة الإفريقية، فضلاً عن التحرك المصري المتواصل في مختلف دوائر وفعاليات الاتحاد الإفريقي لتحقيق التقارب والحفاظ على المصالح الإفريقية، وفي ظل المكانة المشهودة التي تتبوأها مصر إفريقياً ودولياً، وبما يحقق طموحات وآمال الشعوب الإفريقية في الرخاء والتقدم والاستقرار.

كما تطرق السفير ياسر العطوي إلى الجهود المصرية المتواصلة لمساندة خطط الرئيس البوروندي التنموية والاقتصادية والإصلاحية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل لدولة بوروندي الشقيقة.