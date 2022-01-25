فايزر- بايونتك تعلنان بدء تجارب على لقاح لمواجهة أوميكرون

كتبت- هدى الشيمي:

أعلنت شركتا فايزر وبايونتك، اليوم الثلاثاء، بدء التجارب على لقاح مخصص لمواجهة متحور أوميكرون، حسبما نقلت سكاي نيوز.

وفي سياق متصل، أظهرت دراسة جديدة أن الأجسام المضادة المكافحة للفيروسات القادرة على مقاومة متحور أوميكرون تستمر حوالي أربعة أشهر بعد الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فايزر- بيونتك، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

قالت واشنطن بوست إن الدراسة كشفت عن قدرة اللقاح على الحماية من فيروس كورونا، ولكنها لم تُراجع من قبل علماء آخرين، وربما تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر لفترة أطول.

وأشارت الدراسة المعملية إلى أنه لن يكون هناك حاجة مُلحة لتلقي جرعة رابعة على الفور، وهو ما تسبب في قلق الأشخاص الذين يتساءلون عما إذا كانوا في حاجة إلى الحصول على جرعة معززة أخرى.

وأظهرت الدراسة أن الحصول على 3 جرعات من لقاح كوفيد-١٩ تنتج أجسامًا مضادة يمكنها تحييد متغير أوميكرون.

وأضافت الدراسة أن اللقاحات أظهرت تحييد متحور أوميكرون بشكل فعال في 4 أشهر بعد جرعة ثالثة، حسبما نقلت العربية.

"جرعة رابعة"

في الوقت نفسه، وافقت العديد من الحكومات على منح جرعة رابعة لتقديم حماية أفضل لذوي أجهزة المناعة الضعيفة، ومن بينهم بلجيكا، وقالت وزيرة الصحة العامة في الحكومة الفيدرالية، كريستي موريال، أمس الاثنين إنها ونظراؤها المحليين وافقوا على المقترح الذي قدمه مجلس الصحة البلجيكي.

ولم تعلن موريال موعدا محددا لبدء نشر الجرعة الرابعة.

كذلك قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن خبراء بالوزارة أوصوا بتقديم جرعة رابعة من لقاحات كوفيد-19 لجميع البالغين، بشرط أن يكون قد مر خمسة أشهر على الأقل على الجرعة الثالثة أو على التعافي من المرض، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

ويخضع تنفيذ الإجراء، الذي لم يتضح على الفور متى سيحدث، لموافقة المدير العام للوزارة.

غير أن وكالة الأدوية الأوروبية أعربت عن شكوكها في وقت سابق بشأن إعطاء جرعة معززة رابعة، مؤكدة أن تكرار منح الجرعات ليس استراتيجية "مستدامة".

وتوقعت الوكالة أن يحول انتشار المتحور أوميكرون، وباء كوفيد-19 إلى مرض متوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه.