الكويت تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على السعودية والإمارات

11:45 ص الإثنين 24 يناير 2022
الكويت تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على السعودية والإمارات

وزارة الخارجية الكويتية

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الكويت –(أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنتها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين - أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات مشددة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب شقيقتيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لكل ما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

هذا المحتوى من

Asha
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