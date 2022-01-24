التحالف العربي: الدفاعات السعودية تدمّر صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه ظهران الجنوب

08:34 ص الإثنين 24 يناير 2022
التحالف العربي: الدفاعات السعودية تدمّر صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه ظهران الجنوب

أرشيفية

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الرياض-(أ ش أ):

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب، مشيرا إلى سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية.

وأفاد التحالف -في بيان أوردته قناة "السعودية" الإخبارية- بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية، وكان التحالف أكد في وقت سابق تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية.

وقبيل ذلك بساعات أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان (جنوب غربي السعودية)، كما اعترض ودمر مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، لافتا إلى أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.

هذا المحتوى من

Asha
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