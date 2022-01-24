وزير الخارجية يعود إلى القاهرة قادمًا من سلطنة عُمان

القاهرة-(أ ش أ):

عاد وزير الخارجية سامح شكري إلى القاهرة، قادمًا من مسقط عاصمة سلطنة عُمان، بعد زيارة بدأها أمس السبت.

جدير بالذكر أن شكري قد ترأس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين مصر وسلطنة عُمان.

كما التقي وزير الخارجية -خلال الزيارة- عددًا من كبار المسئولين بسلطنة عُمان، لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية.