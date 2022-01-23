كبسولة "سبيس إكس دراجون" تنطلق للعودة إلى الأرض

11:46 م الأحد 23 يناير 2022
كبسولة "سبيس إكس دراجون" تنطلق للعودة إلى الأرض

كبسولة "سبيس إكس دراجون" تنطلق للعودة إلى الأرض

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واشنطن - (د ب أ)

انطلقت كسبولة سبيس إكس دراجون غير مأهولة، في طريق عودتها إلى الأرض اليوم الأحد.

وأظهرت صور وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" دراجون لدى مغادرتها محطة الفضاء الدولية ، حاملة على متنها طنين من المعدات العلمية وعينات دم قدمها طاقم الفضاء.

وأرسل الطاقم، المؤلف من رائدي الفضاء الأمريكيين كايلا بارون وتوماس مارشبورن ورائد الفضاء الألماني ماتياس ماورير، اختبارات الدم لاستخدامها ضمن اختبارات طبية بشأن تأثيرات رحلات الفضاء الطويلة على الرؤية البصرية للبشر.

وكان من المقرر أصلا أن تغادر كسبولة دراجون باتجاه الأرض يوم الجمعة الماضي، لكن ناسا أرجأت المناورة بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية فلوريدا.

ومن المقرر الآن أن تترك دراجون مدار الأرض غدا الاثنين وتهبط قبالة ساحل فلوريدا بمساعدة مظلات.

سبيس إكس دراجون رحلات الفضاء ناسا

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