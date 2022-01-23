إسرائيل توافق على تأسيس صندوق مع الإمارات لدعم مشاريع التكنولوجيا

تل ابيب - (د ب ا)

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد على تأسيس صندوق إماراتي إسرائيلي مشترك للابحاث والتطوير لدعم مشاريع التكنولوجيا بمشاركة شركات إماراتية وإسرائيلية.

ويهدف الصندوق لتشجيع التعاون في قطاع الابتكارات التكنولوجية ومساعدة الشركات الإسرائيلية على الوصول إلى الموارد غير المتاحة في إسرائيل، بحسب بيان من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني، سوف يساعد الصندوق الشركات الإسرائيلية على إيجاد شركاء لها في الإمارات.

وسوف يخصص الصندوق الذي اقترح تأسيسه وزيرا الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد والعلوم والتكنولوجيا والابتكار اوريت فاركاش هاكوهين، 15مليون شيقل (8ر4مليون دولار) سنويا وعلى مدار العقد المقبل.

وسوف توفر الإمارات مبلغا مماثلا ليصل الأجمالي إلى 300مليون شيقل (5ر95مليون دولار).

وخلال زيارته للأمارات في شهر ديسمبر الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ومضيفه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على تأسيس الصندوق.

كانت إسرائيل والإمارات وقعتا على اتفاق لتطبيع العلاقات في عام 2020 في إطار الاتفاق الإبراهيمي بدعم من الولايات المتحدة.