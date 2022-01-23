مسؤول بريطاني: هناك خطر كبير لإقدام روسيا على غزو أوكرانيا

لندن - (د ب أ)

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب إن هناك خطرا "كبيرا جدا" بأن تقدم روسيا على غزوا أوكرانيا.

يأتى ذلك فى الوقت الذي اتهمت فيه بريطانيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالتآمر لتنصيب زعيم موال لموسكو رئيسا للحكومة في الدولة المجاورة لروسيا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وصعّد الحلفاء الغربيون تحذيراتهم من أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا قام الجنود الذين يقدر عددهم بـ 100 ألف جندي والمحتشدين على الحدود بشن أى نوع من التوغل في أوكرانيا .

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن روسيا ستغزو أوكرانيا، قال راب في برنامج "صنداي مورنينج" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أعتقد أن هناك خطرا كبيرا جدا من ذلك".

وقال: "على العالم أن يراقب هذا الأمر وأن يكون واضحا جدا مع الرئيس بوتين، أنه لن يفعل ذلك بدون تكلفة وأن يكون هناك ثمن لذلك".

من جانبها ، تنفي روسيا اعتزامها لغزو اوكرانيا وبررت حشد قواتها على الحدود بتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتواجده في اوكرانيا والذي تعتبره موسكو خطرا على أمنها.