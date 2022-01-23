مجلس النواب الليبي يعلن دعمه لمسودة الدستور

03:10 م الأحد 23 يناير 2022
مجلس النواب الليبي يعلن دعمه لمسودة الدستور

فوزي النويري

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طرابلس - أ ش أ

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي نويري، دعم المجلس لمسودة الدستور وأن الكلمة في هذا الشأن تظل للشعب الليبي مصدر السلطات.

وأكد نويري - في كلمة أمام المؤتمر الليبي لدعم الدستور المنعقد في طرابلس اليوم الأحد- أن مجلس النواب يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه فيما يتعلق بالمسار الدستوري والوصول إلى مسار يتم إقراره داخل أروقة المجلس.

وقال النويري - وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" - "إننا كسياسيين عملنا على دعم المسار الدستوري بإقرار قانون الاستفتاء وأحلناه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وندعو إلى إشراك المجلس في كل مايتعلق بالدستور الليبي".

ودعا النويري الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا للوصول إلى مرحلة دائمة تحقق قاعدة دستورية دائمة ودعم المصالحة، وتوحيد المؤسسة العسكرية ووضع خارطة تبدأ بالمسار الدستوري بشكل واضح ودقيق.

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Asha
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