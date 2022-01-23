مقتل جندي فرنسي في هجوم بقذائف هاون في مالي

01:57 م الأحد 23 يناير 2022
مقتل جندي فرنسي في هجوم بقذائف هاون في مالي

أرشيفية

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(بي بي سي):

أعلنت الرئاسة الفرنسية مقتل جندي فرنسي يوم أمسفي هجوم بقذائف هاون في مالي.

وأكد قصر الأليزيه في بيان مقتلالبريغادير الكسندر مارتن في الهجوم الذي استهدف معسكر قوات برخان استهدف معسكر قوات برخان ان في مدينة غاو، مشددا على "تصميم فرنسا على متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها".

وارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك في منطقة الساحل إلى 53 منذ 2013.

وتتواجد قوة برخان لمكافحة الجهاديين في مالي منذ 2014 وتمتد مهمتها إلى الساحل.

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