مقتل جندي فرنسي في هجوم بقذائف هاون في مالي

(بي بي سي):

أعلنت الرئاسة الفرنسية مقتل جندي فرنسي يوم أمسفي هجوم بقذائف هاون في مالي.

وأكد قصر الأليزيه في بيان مقتلالبريغادير الكسندر مارتن في الهجوم الذي استهدف معسكر قوات برخان استهدف معسكر قوات برخان ان في مدينة غاو، مشددا على "تصميم فرنسا على متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها".

وارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك في منطقة الساحل إلى 53 منذ 2013.

وتتواجد قوة برخان لمكافحة الجهاديين في مالي منذ 2014 وتمتد مهمتها إلى الساحل.