حول العالم في 24 ساعة: ألمانيا تضع خطة لإجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا
وكالات:
شهد العالم السبت، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان السلطات الألمانية وضع خطة لنقل دبلوماسيها من أوكرانيا في حال تدهورت الأوضاع جراء التوتر بين روسيا والغرب.
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