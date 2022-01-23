حول العالم في 24 ساعة: ألمانيا تضع خطة لإجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا

12:05 ص الأحد 23 يناير 2022
حول العالم في 24 ساعة: ألمانيا تضع خطة لإجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا

وزارة الخارجية الألمانية

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وكالات:

شهد العالم السبت، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان السلطات الألمانية وضع خطة لنقل دبلوماسيها من أوكرانيا في حال تدهورت الأوضاع جراء التوتر بين روسيا والغرب.

وزارة الخارجية الألمانية ألمانيا أوكرانيا الجيش الإثيوبي تيجراي البحرية الألمانية

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