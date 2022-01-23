حول العالم في 24 ساعة: ألمانيا تضع خطة لإجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا

وكالات:

شهد العالم السبت، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان السلطات الألمانية وضع خطة لنقل دبلوماسيها من أوكرانيا في حال تدهورت الأوضاع جراء التوتر بين روسيا والغرب.