الولايات المتحدة ترفض إصدار تأشيرة دخول لرائد فضاء روسي



موسكو - أ ش أ

رفضت السلطات الأمريكية منح رائد الفضاء الروسي نيكولاي تشوب تأشيرة دخول إلى بلادها "دون تفسير"، بحسب وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت، عما وصفته بمصدر دبلوماسي مطلع قوله إن "رائد الفضاء نيكولاي تشوب، منع من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة دون تفسير".

ومن المخطط أن تكون رحلة تشوب إلى محطة الفضاء الدولية في ربيع عام 2023 وفقا للمصدر الذي أوضح أن "تدريب جميع الأعضاء الروس في البعثة يجري تقليديا في مركز جونسون للفضاء قبل السفر إلى المحطة".

وأشار المصدر إلى أن التدريب يشمل دراسة هيكل الجزء الأمريكي من المحطة بالطريقة نفسها التي يستعد بها رواد الفضاء من الولايات المتحدة في روسيا.

من جهته، قال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ديمتري روغوزين، إنه سيقوم باستفسار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بشأن هذا الموقف.