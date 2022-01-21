غانا.. أطقم الطوارئ تبحث عن ناجين في أعقاب وقوع انفجار ضخم

03:35 م الجمعة 21 يناير 2022
غانا.. أطقم الطوارئ تبحث عن ناجين في أعقاب وقوع انفجار ضخم

علم غانا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أكرا - أ ش أ

تجري فرق الطوارئ في غانا البحث عن ناجين في أعقاب وقوع انفجار ضخم أمس الخميس أودى بحياة 17 شخصا على الأقل ودمر مئات المباني.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرته الانجليزية اليوم الجمعة، أن الانفجار وقع إثر اصطدام شاحنة محملة بالديناميت - كانت متجهة إلى منجم - بدراجة بخارية، مشيرا إلى أن الشاحنة كانت تبعد 140 كليومترا عن منجم "تشيرانو" للذهب والذي تديره شركة "كينروس" ومقرها كندا.

وتمكن السائقان من الهرب من المركبتين قبل وقوع الانفجار الهائل، وانضمت قوات من الشرطة والجيش إلى خدمات الانقاذ والسكان المحليين للسيطرة على الوضع.

وأصيب الكثير جراء الانفجار، الذي وقع في بلدة سكنية قريبة من "بوجوسو" يصل تعداد سكانها لأقل من 10 آلاف شخص أغلبهم من المزارعين وعمال المناجم، وتم انتشال الكثير من تحت الانقاض.

من جهته، وصف رئيس غانا نانا أكوفو أدو الحادث بأنه مؤسف ومأساوي، وعبر عن تعازيه لأسر القتلى.

ودعت الشرطة البلدات القريبة إلى فتح فصولها الدراسية والكنائس لاستقبال الضحايا الناجين من الحادث.

هذا المحتوى من

Asha
غانا انفجار أكرا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1403

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

1632

متعافون اليوم

405393

إجمالي الإصابات

22260

إجمالي الوفيات

339259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -0 المقاولون.. كأس الرابطة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا