غانا.. أطقم الطوارئ تبحث عن ناجين في أعقاب وقوع انفجار ضخم

أكرا - أ ش أ

تجري فرق الطوارئ في غانا البحث عن ناجين في أعقاب وقوع انفجار ضخم أمس الخميس أودى بحياة 17 شخصا على الأقل ودمر مئات المباني.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرته الانجليزية اليوم الجمعة، أن الانفجار وقع إثر اصطدام شاحنة محملة بالديناميت - كانت متجهة إلى منجم - بدراجة بخارية، مشيرا إلى أن الشاحنة كانت تبعد 140 كليومترا عن منجم "تشيرانو" للذهب والذي تديره شركة "كينروس" ومقرها كندا.

وتمكن السائقان من الهرب من المركبتين قبل وقوع الانفجار الهائل، وانضمت قوات من الشرطة والجيش إلى خدمات الانقاذ والسكان المحليين للسيطرة على الوضع.

وأصيب الكثير جراء الانفجار، الذي وقع في بلدة سكنية قريبة من "بوجوسو" يصل تعداد سكانها لأقل من 10 آلاف شخص أغلبهم من المزارعين وعمال المناجم، وتم انتشال الكثير من تحت الانقاض.

من جهته، وصف رئيس غانا نانا أكوفو أدو الحادث بأنه مؤسف ومأساوي، وعبر عن تعازيه لأسر القتلى.

ودعت الشرطة البلدات القريبة إلى فتح فصولها الدراسية والكنائس لاستقبال الضحايا الناجين من الحادث.