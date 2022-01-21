"التحالف العربي" يدمر منصات صواريخ حوثية في البيضاء وأهداف عسكرية في الحديدة

الرياض-(أ ش أ):

أعلن التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة البيضاء اليمنية.

وذكر التحالف، في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية)، اليوم الجمعة، أنه نفذ ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات ميليشيا الحوثي بالحديدة .. مشيراً إلى استهداف أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة التي تدير عملياتها من موانئ المحافظة.

وأشار إلى أن العملية العسكرية تأتي استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات العدائية، موضحا أن ميناء الحديدة هو شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين ومصدر تهديد لحرية الملاحة.

وأكد التحالف أن الحوثيين استغلوا اتفاق ستوكهولم - الذي وقع نهاية العام 2018 بين الحكومة وميليشيا الحوثيين برعاية الأمم المتحدة- مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة البحرية.

وطالب المدنيين في صنعاء بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات الحوثيين، وإخلاء أي موقع تحت سيطرة الميليشيا لأغراض عسكرية، لافتا إلى تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة اليمنية.

من ناحية أخرى، أعلنت قوات الجيش اليمني، تحرير مناطق جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي شمال اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للجيش، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش شنت هجوماً من عدة محاور في مديرية الصفراء شمال صعدة، تمكنت خلاله من تحرير مناطق استراتيجية وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين والأسلحة والعتاد.

وأضاف أن المعارك مستمرة منذ الأربعاء الماضي عبر محورين، موضحًا أن قوات الجيش الوطني شنت عملية نوعية باتجاه مواقع الحوثيين من جهة منطقتي عار ومربع الحماد، في إطار عملية عسكرية واسعة لتطهير جميع مناطق جبهتي عار والنقعة من الميليشيات.