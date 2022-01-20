لبنان: انحسار العاصفة "هبة" بالتزامن مع موجة صقيع

بيروت - (أ ش أ):

بدأت العاصفة الثلجية "هبة" HIBA التي يتعرض لها لبنان في الانحسار اليوم مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة مع تساقط الثلوج على ارتفاع منخفض والحق اضرارا بالأراضي الزراعية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والبلديات ووزارة الأشغال جهودها في إعادة فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج على مدار اليومين الماضيين.

وتوقعت الأرصاد الجوية بلبنان أن تحل موجة من الصقيع ويتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتى مساء السبت المقبل.

ولا تزال عناصر الدفاع المدني تبذل جهودها لجرف الثلوج التي تراكمت على الطرق العامة بالمناطق الجبلية وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.

ووصلت درجات الحرارة الى ما دون الصفر على المرتفعات المتوسطة، مما أدى إلى تجمد المياه داخل الخزانات على أسطح البنايات وانقطاعها عن معظم المنازل والشقق السكنية.

وتقوم البلديات برش الملح على المناطق التي تغمرها الثلوج والتي لا تصل إليها أشعة الشمس لإذابة الجليد وفتح ممرات تسمح بعودة حركة السير، مع التنبيه على المواطنين بتوخي الحذر والتزام البيوت إلا للضرورة وخصوصا في الصباح الباكر.

وتقوم الأجهزة الأمنية يوميا بتحديد الطرق الجبلية التي لا يمكن المرور فيها إطلاقا، كما تسمح لسيارات الدفع الرباعي والسيارات المزودة بسلاسل حديدية على إطاراتها بالمرور في طرق محددة.

ومن المتوقع أن تتعرض البلاد لمنخفض جوي جديد بدءا من يوم الأحد مصحوب بأمطار غزيرة وثلوج و عواصف رعدية.